Blij dat wij als redactie niet de rechters zijn in de corruptiezaak Richard de Mos

ACHTER DE SCHERMENIn deze rubriek beschrijft de AD-hoofdredactie wat de redacties bezighoudt. Deze keer Paul van den Bosch (hoofdredacteur van de regiotitels van het AD) over de fraudezaak rond politicus Richard de Mos. Zittingsdag één is maandag in Rotterdam.

Het beste aan de podcastserie ‘O, O, De Mos’ vind ik dat verslaggever Niels Klaassen het ook niet precies weet - en dat ook eerlijk toegeeft.

Hij confronteert de hoofdrolspeler, de Haagse ex-locoburgemeester Richard de Mos, met dat gevoel. ,,Ik kan de ene dag aan jouw partij en jou als hoofdrolspeler denken en dan denk ik, dit is een hardwerkende, goedwillende ombudspoliticus. Hij heeft het beste met de stad voor en wordt genaaid. Maar de volgende dag denk ik letterlijk: potverdomme, er is méér, hij weet méér, hij doet zich naïever voor dan hij is. En ik kom daar niet uit.’’

Lees het artikel verder na de podcastplayer. De eerste 5 afleveringen van O, o, De Mos zijn nu te beluisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bedreef De Mos ‘ombudspolitiek’ voor stad en inwoners óf ordinaire vriendjespolitiek voor donateurs van zijn lokale partij, Hart voor Den Haag?

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Advocaat Peter Plasman (L) en zijn cliënt Richard de Mos in de rechtbank van Rotterdam. © ANP / ANP

Uiteraard vindt De Mos het eerste - een Haagse Robin Hood zeg maar - en dat antwoordt hij ook aan de twijfelden Niels. Hij praatte en luisterde naar mensen, zegt hij. ‘En hé, elke partij heeft donateurs.’ Lokale partijen kregen tot dusverre geen subsidie voor hun verkiezingscampagnes waardoor zij zelf geld moeten ophalen.

Maar als je de teksten uit afgetapte gesprekken of appjes tussen de politici en donateurs leest, laten die wel een enorme verstrengeling zien. Letterlijk appt De Mos aan een donateur: ‘U vraagt, wij draaien.’ Inmiddels heeft de verdachte aangifte gedaan wegens het lekken van het strafdossier. Hij vindt dat ‘trial by media’ - een rechtszaak die al bij voorbaat in de media wordt uitgevochten.

Net als collega Klaassen sta ik in dubio en ben ik blij dat onafhankelijke rechters zullen oordelen. Vanaf deze maandag buigen zij zich in tien zittingsdagen over de vraag of De Mos en zijn collega Rachid Guernaoui over de grens zijn gegaan. Of zij bevriende ondernemers voordeeltjes hebben gegeven.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm AD-journalist Niels Klaassen volgt vanaf de eerste dag de fraudezaak rond ex-locoburgemeester De Mos van Den Haag. © Henriette Guest

Dat is drie jaar en drie dagen geleden nadat de recherche het Haagse stadhuis en de huizen van de politici en bevriende ondernemers binnenviel. De aanklacht: corruptie, schenden van ambtsgeheim, deelname aan criminele organisatie. Beide wethouders namen ontslag en het onderzoek houdt de Haagse gemeentepolitiek sindsdien in een stalen greep.

Niels Klaassen, die als verslaggever deze fraudezaak vanaf de eerste dag al volgt, sprak uitgebreid met verdachte De Mos voor zijn podcastserie en verhalen. Dat is best bijzonder. De Mos is vaak geen fan van de ‘kritische’ AD Haagsche Courant en bij onze redactie was De Mos in het verleden ‘af’ omdat hij ons glashard stond voor te liegen. Dat gaf hij dan ook ruiterlijk toe. Toch gaan wij objectief naar de rechtbank in Rotterdam.

Fenomeen

We spraken voor ‘O, O, De Mos’ behalve met de verdachte ook met medeverdachten, fans, tegenstanders, deskundigen op het gebied van een integer openbaar bestuur. De verhalen gaan niet alléén over de fraudezaak, maar ook over het fenomeen ‘ombudspoliticus’ - een term die overigens Klaassen destijds bedacht voor De Mos. (‘Nog bedankt daarvoor, Niels', zegt De Mos daarover in de podcast)

Dat is de diepere laag van deze Haagse affaire die tot een landelijke fraudezaak uitgroeide. De Mos was óók de politicus die wij in bepaalde volkswijken wel tegenkwamen waar veel van zijn collega’s nauwelijks komen. Die de telefoon oppakte, mails beantwoordde en dicht bij inwoners stond die zich misschien niet zo vertegenwoordigd zien in de (lokale) politiek, laat staan gehoord. Ook voor hen is de democratie belangrijk, niet alleen voor wie de weg kent.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui, staat deze weken voor de rechter. De Mos en hij namen in 2019 vanwege het corruptieonderzoek ontslag uit het Haagse college. © ANP / ANP

Daar gaat deze rechtszaak vanaf deze maandag óók over. Een burgemeester hoorde ik eens verzuchten dat hij raadsleden soms hoort praten als Klaver, Kaag of Rutte. Die lokale volksvertegenwoordigers willen zo snel mogelijk naar de landelijke politiek en zien de gemeenteraad als springplank. Terwijl het daar vooral over kapotte riolen, onderwijsvoorzieningen en opengebroken wegen moet gaan. Over burgers die om hulp vragen.

Wie als politicus of burger de regels en wetten overtreedt, moet worden gestraft. Geen discussie. Daarover zal de Rotterdamse rechtbank oordelen, niet wij. Dit zijn de acht verdachten.

Maar het zou doodzonde zijn als door deze strafzaak de afstand tussen de raad en de straat nóg groter wordt. Als telefoontjes of emails helemaal niet meer worden beantwoord; als wijken, bewoners en inwoners niet meer worden bezocht.