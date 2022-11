‘Bitterballenoma’ Christine (77) komt sinds AH-reclame om in werk: ‘Dat ik dit nog mag meemaken’

Christine (75) schittert in AH-reclame: ‘Overal waar ik kom, vragen mensen me of er bitterbal­len zijn’

Oranjefans kunnen dit EK niet om haar heen: de 75-jarige Christine Visser uit Mijnsheerenland is te zien in het voetbalreclamespotje van Albert Heijn én speelt de hoofdrol in de Leeuwendans-videoclip van Donnie en Frans Duijts. ,,Overal waar ik kom, vragen mensen me of er nog bitterballen zijn.’’

