Binkie en Johannes zijn van de slacht gered: ‘Deze dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen’

Bewoners van een markante flat langs de Maasboulevard in Rotterdam-Kralingen kunnen al even niet op hun balkon, en dat blijft voorlopig zo. De reden is een scheur in het beton. Maar de manier waarop er door de VvE gecommuniceerd wordt, schiet bij bewoners in het verkeerde keelgat. ‘Weinig tactvol. Zonder uit te leggen wat er precies aan de hand is.’