Bijzondere klus op de snelweg: oververhitte giraffe over de vluchtstrook begeleid

Rijkswaterstaat had vrijdagmiddag een wel heel bijzonder klusje te klaren. Op de snelweg A17 moest een vrachtwagen met een giraffe over de vluchtstrook worden begeleid. Het beestje had te lang in de file gestaan en was bijna oververhit geraakt.