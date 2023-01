Bijzondere excursie toont de sporen die de Watersnoodramp achterliet op Tiengemeten

Hoeksche Borrel wil weer wat reuring op het eiland: ‘Dertig­plus­sers komen er momenteel bekaaid vanaf’

Aan de andere kant van het Hollands Diep mag dan altijd het licht branden, van een echte uitgaanscultuur is in de Hoeksche Waard geen sprake meer. Sinds Alcazar de deuren sloot, is er volgens Rutger Leentvaar en Yvette Jansen zeker voor ‘oudere jongeren’ weinig lol meer te beleven op het eiland. Hun Hoeksche Borrel moet daar snel verandering in brengen.

23 januari