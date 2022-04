Bijzonder schouwspel: graan wordt met historisch zeilschip naar het eiland vervoerd

Thriller­schrij­ver Ruud droomt van het succes van Dan Brown, nu maar hopen dat iemand zíjn boek wil kopen

Schrijven. Ruud Hoefnagel (63) kan niet zonder. Het was zijn dagelijks werk toen hij nog een vaste baan had als marketeer en goede afleiding in mindere tijden. Na zijn debuut, een luchtige uitgave over hond Max, ligt er nu zijn allereerste thriller De Tegen Bewijslast Strijdende Delinquent.

24 maart