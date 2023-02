Bij Thuistoko Eva bestel je Indische gerechten: 'De maiskoekjes zijn naar opa's recept'

Als de voordeur van Eva’s portiek in het Kleiwegkwartier opengaat, komen de lekkere geuren je tegemoet. Het is vrijdag en dat betekent dat ze proefmenu’s staat te koken. Tijdens het mengen en frituren van de maiskoekjes vertelt ze over haar liefde voor koken. “Mijn keuken is mini, maar ik kook hier soms voor wel 65 personen.”

Geen professionele apparatuur

In de keuken staat geen professionele apparatuur en Eva heeft zelfs geen vaatwasser. Toch kookt ze op de eerste en derde vrijdag van de maand proefmenu’s voor zo’n vijftien klanten die voor meerdere personen afhalen. Ook doet ze cateringklussen zoals bruiloften en bedrijfsfeesten. “Het hele huis staat vol met spullen. Van een megagrote rijstkoker tot typisch Indische rieten borden en wegwerpbakjes om alles in te verpakken.”

Haar dag begon vroeg, want rond 7.30 uur liep Eva al met een boodschappenkar richting de Bergweg om inkopen te doen. “Mensen kunnen tot de avond van tevoren bestellen, dus ik kan pas ’s ochtends boodschappen halen.” Als de ingrediënten binnen zijn, begint ze aan haar menu’s. “Ik heb eerst de rendang op gezet, want die moet wel vijfenhalf uur sudderen. Daarna heb ik sambal gemaakt en komkommer ingemaakt voor de atjar.”

Indonesische grootouders

Als de maiskoekjes het vet ingaan, vertelt Eva dat deze geur nostalgische gevoelens bij haar oproept. “Vroeger stond mijn opa vaak in zijn pyjama te koken. Ik herinner me de geur van het eten vermengd met de kruidnagel van zijn kreteksigaretten.” Haar grootouders kwamen in 1956 met de boot vanaf Jakarta naar Nederland. Eva’s oudste tante is nog daar geboren, de rest van het gezin (inclusief haar vader) kwam in Nederland op de wereld.

De Indische keuken heeft ze dus van huis uit meegekregen en deelt ze nu met veel liefde met haar klanten. “De recepten zijn bewerkelijk en er zitten veel verschillende kruiden in. Kijk naar de rendang die hier nu staat te pruttelen, daar zitten wel 22 ingrediënten in. Iedere familie past het weer een beetje aan naar de eigen smaak.”

Indische traditie blijft in leven

Door Eva’s bedrijf blijven de Indonesische roots uit haar familie in leven. “Mijn opa en oma zijn twee jaar geleden kort na elkaar overleden. Ik ben blij dat ze het begin van de Thuistoko nog hebben meegemaakt.” Ze is zelf twee keer in Indonesië geweest en de volgende reis staat op de planning.

“In oktober ga ik samen met mijn vader en zus naar het geboortedorp van mijn grootouders. Dat is bijzonder, want ze waren van het ‘Indisch zwijgen’. Er werd in het gezin niet gepraat over Indonesië en alles wat daar gebeurd is. Mijn vader is sinds een aantal jaar geïnteresseerd in zijn herkomst, zo zit hij nu op taalles. De reis kunnen we maken van de erfenis.”

Toekomstdromen

Eva’s Thuistoko-avontuur begon aan het begin van de coronacrisis. “Ik was net bevallen en mijn contract werd niet verlengd. Koken vond ik altijd al leuk, dus ik kondigde via Instagram aan dat mensen Indisch eten bij me konden bestellen. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en heb ik een vaste klantenkring opgebouwd. Zonder mijn man en ouders had ik het nooit gekund. Ze ondersteunen en helpen me veel.”

De cateringklussen vindt ze erg leuk om te doen, maar met verder uitbreiden wacht Eva nog even. “Als mijn jongste naar school gaat, wil ik misschien wel een afhaallocatie in het Kleiwegkwartier.”

Ben je benieuwd naar Eva’s Indische kookkunsten? Kijk dan op haar website voor de proefmenu’s of de a la carte-gerechten.

