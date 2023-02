Bij dit nieuwe restaurant op de Witte de Withstraat eet je Thaise tapas

indebuurt.nlSawatdee Kha! Zin in zonnig nieuws in januari? Er zit een nieuw Thais restaurant op de Witte de Withstraat. Verwacht geen eethuis, maar een sjiek ingericht restaurant. Op de kaart staan traditionele Aziatische gerechten om te delen. Een soort Thaise tapas dus.

Antonio (26) is samen met zijn vriendin Akkarima (29) eigenaar van Casa Thai. Hij staat in de keuken, zij verzorgt de dranken en bediening. Hij is in Rotterdam geboren en heeft Surinaams-Chinese roots, zij is op haar zeventiende uit Thailand naar Nederland verhuisd. “We zijn nu twee weken open en het is al megadruk. Sommige gasten moeten nog wel wennen aan het shared dining-concept bij een Thais restaurant, want dat kennen ze niet.”

Bloesembomen over het plafond

Casa Thai zit in het souterrain tussen Café De Zondebok & ‘T Zwarte Schaap en Coffeeshop Witte de Withstraat. Als je de glazen stalen pui door bent en de trap afloopt, kom je in een warm ingericht restaurant terecht. Als eerst vallen de enorme roze bloesembomen op die over het plafond boven de tafels hangen. Rondom langs de muren staat één lange groene bank en verder staat de ruimte vol met vierkante houten tafels.

Leren bij sterrenzaken

Antonio is een echte streber. Met zijn 26 jaar heeft hij er al een enorme carrière opzitten. “Ik heb in verschillende Rotterdamse sterrenzaken gewerkt, want ik wil zo snel mogelijk naar de top.” Op zijn zestiende kwam hij als student van de koksopleiding in de keuken van het Wereldmuseum terecht (toen één Michelinster). Daarna volgden Zeezout (*), FG Restaurant (**), Fitzgerald (*) en Vineum.

Al deze ervaring neemt hij mee in de keuken van zijn eigen Casa Thai, waar hij samenwerkt met alleen maar Thaise chefs. “Ik wil hier geen sterren koken, maar wel de Aziatische keuken naar een hoger niveau tillen. De smaken zijn authentiek, maar de gerechten zijn mooier geserveerd.” Al verwacht Antonio geen Michelinster voor zijn eerste restaurant, een andere droom heeft hij wel. “In de Lekker500 of Gault & Millaut staat nog geen Thais restaurant.”

Van viskoekjes tot Thaise drankjes

Op de menukaart zie je veel namen terug die je kent van Thaise restaurants, zoals phad thai, massaman curry, tom yum en som tam. “De prijzen zijn hetzelfde als bij het gemiddelde eethuis, maar onze gerechten zijn iets kleiner. Het idee is dat je twee of drie bites bestelt en één groter gerecht. Dan staat je hele tafel vol met lekkere hapjes.”

Naast het eten is ook de drankkaart, samengesteld door Akkarima, goed gevuld. Niet te missen is de sectie met huisgemaakte ijsthee, zoals in Thailand veel wordt gedronken. Ook de cocktails die je bij Casa Thai drinkt, zijn gebaseerd op de smaken uit het land. Antonio: “Onze tom yam-cocktail is heel bijzonder. De basis is van Malibu en verder zit er lemongrass, chili en limoenblad in.”

Volgende concept

Ook al is Antonio net aan het opstarten in zijn eerste eigen restaurant, de volgende plannen zijn al in de maak. “Mijn droom is om uiteindelijk drie of vier restaurants te hebben. Allemaal in Rotterdam, want dit is mijn stad. Het volgende concept wordt echt te gek: een grote zaak van zo’n 250 vierkante meter waar ik ongeveer zeventig zitplaatsen heb. Het wordt ook Aziatisch, maar dan heel anders.”

Op de vraag welk land in Azië zijn favoriet is, antwoord hij: “Ik ben alleen in Thailand geweest, want ik ben een echte wintersporter. Ik houd van snowboarden.”

Casa Thai is zes dagen per week open, alleen op dinsdag is het restaurant dicht. Je kunt tussen 17.00 en 23.00 uur Thaise tapas delen met je tafelgenoten. Op vrijdag en zaterdag serveren ze vanaf 13.00 uur ook lunch. De zaak is die avonden tot 02.00 uur open.

