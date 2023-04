Bij deze Rotterdamse bakkers koop je oranjetompoucen

indebuurt.nlEén ding wat je zeker moet doen op 27 april is een oranje tompouce eten. Omdat Koningsdag dit jaar een flinke happening is hebben we een tip: zorg ervoor dat je op tijd bent, want anders grijp je gegarandeerd naast de gele room. Het is nóg beter om de Hollands gebakjes van tevoren te bestellen bij een van deze Rotterdamse banketbakkers. Bedankt ons later maar!