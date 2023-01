Vooral zaterdagavond en -nacht kwamen er klachten bij de meldkamer binnen over de generatoren en werkzaamheden aan boord van het schip. Het ging afgelopen weekend om in totaal vijftien telefoontjes, vooral uit Brielle en Vierpolders.

Niet slapen

Toch vindt de DCMR, gezien het aantal telefoontjes, dat het geluid eigenlijk te hard is, zegt de woordvoerder. Daarom wordt contact gezocht met de directie van het schip. ,,Een paar maanden geleden hadden we met de Balder hetzelfde issue. Toen hebben we verzocht: probeer het maximale te doen om minder lawaai te maken. Het is een oud schip en ze gebruiken de generatoren om alles te laten werken, de boel drijvende te houden en de lichtjes te laten branden. Maar soms moet je je afvragen: moeten bepaalde werkzaamheden per se ’s nachts plaatsvinden?”