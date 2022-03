Bij al uw rampen om de hoek: vlogger Gerrit Puttershoek probeert erbij te zijn!

Onderne­mers Hoeksche Waard kritisch op ‘politiek’: ‘Er is wat teweegge­bracht, maar het gaat langzaam’

Een vruchtbaar ondernemersklimaat is een van de pijlers waarop de gemeente Hoeksche Waard sinds haar ontstaan op 1 januari 2019 is gestut. Maar ervaart een traditioneel familiebedrijf ‘het eiland’ ook als een el dorado voor zijn nering? Of, loopt een startend bedrijf juist al snel vast in het drijfzand van trage ambtelijke molens?

