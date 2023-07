‘Big Brother is watching you’: werkloze portalen testen tolheffing Blankenburgverbinding

Beergarden en buitenbios: ‘Zo lang er niet gebouwd wordt, kunnen we hier allerlei activitei­ten doen’

In de lange aanloop naar de nieuwe woonwijk de Stationstuinen in Barendrecht (3500 huizen) is er op het voormalige veilingterrein naast het NS-station volop vertier. Marjolein Smits van Oyen, als ontwikkelmanager verantwoordelijk voor het zomerprogramma, legt uit.