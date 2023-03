Biergarten, Weelde, Maaskantine én Garden of BIRD gaan bijna open

Binnenkijken Jeanette en Hans wonen in Rotterdam-Zuid: ‘Genot om hele wereld tegen te komen op Afrikaan­der­markt’

Hun vijfkamerappartement aan de Laan op Zuid biedt een weids uitzicht op de nieuwbouw in de Afrikaanderwijk, de moskee en de lichten van de Kuip. Hans en Jeannette Zoon-Monshouwer kozen in 2015 bewust voor een woning in Rotterdam-Zuid: ,,Een genot om hier op de markt te lopen en de hele wereld tegen te komen.”