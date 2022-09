Bianca zag ‘Alzheimer’ van dichtbij en werd vrijwilligster: ‘Ik wilde iets terugdoen’

Odensehuis Hoeksche Waard groeit uit tot regionaal kenniscen­trum over dementie (en dat is hard nodig)

Het Odensehuis Hoeksche Waard groeit uit tot een regionaal kenniscentrum over dementie. Dat is hard nodig, zegt bestuurslid Ed Lammens over de plannen: ,,De ziekte dementie zal de komende jaren veel mensen treffen. Een op de vijf landelijk, maar één op de vier mensen in de Hoeksche Waard. Daar willen wij op anticiperen.”

