Bezwaar maken tegen hogere WOZ-waarde? ‘Het is maar natte vingerwerk’

de kwestieWoningen die in een paar jaar tijd tienduizenden euro’s meer waard zijn geworden. Althans, dat zegt de gemeente die sommige huiseigenaren heeft verblijd met een gemiddelde stijging van 17 procent van de WOZ-waarde. Wij vroegen onze lezers wat ze daarmee doen. Slikken of stikken? Bezwaar maken? Zelf? Of via zo’n verguisd WOZ-bureautje? ‘Je praat over hooguit een tientje per maand of zo.’

Er zijn talloze voorbeelden bekend bij onze redactie. Een van hen is de Rotterdamse Gerdien Stevense (58). Haar huis in Oud-Overschie zou qua waarde in één jaar gestegen zijn met 26 procent, tot wel 780.000 euro. Wat bepaalt nou de WOZ-waarde? Zaken als ligging, grootte, bouwjaar, maar ook de prijs van verkochte woningen in de buurt. En met de marktprijzen van een jaar geleden zijn dergelijke stijgingen niet verrassend, want de peildatum is januari 2022 en dat was voor de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de gestegen rente.

De reacties van onze Rotterdamse lezers op deze Kwestie is redelijk mild. Waar in andere plaatsen bewoners massaal in de pen klimmen, lijkt het aan de Nieuwe Maas wel mee te vallen met de WOZ-stress. Het merendeel van de reacties bevestigt wat veel gemeenten ook stellen: de woning mag dan wel veel meer waard geworden zijn, de onroerendezaakbelasting gaat vaak per saldo met slechts enkele tientallen euro’s per jaar omhoog. Al wijst een lezer wel fijntjes op het feit dat de WOZ-waarde ook meetelt voor de vermogensbelasting.

Quote De waardestij­ging vinden wij logisch gezien de ontwikke­lin­gen op de woning­markt Rinus Tuinman

Ed van Rotterdam (Puttershoek): Mijn WOZ-waarde is volgens Previcus zo’n 35.000 euro te hoog ingeschat. Ik heb de indruk dat het bepalen van de WOZ-waarde maar natte vingerwerk is.

Rinus Tuinman (Hellevoetsluis): De waarde van onze woning is dit jaar voor de WOZ met 40.000 euro gestegen. De gemeentelijke aanslag is echter ten opzichte van de aanslag in 2022 zelfs enkele euro’s lager. De waardestijging vinden wij logisch, zeker gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat er bedrijven zijn die misbruik maken van onwetendheid bij veel burgers, dat vind ik schandalig. Iedere burger kan eenvoudig zelf bezwaar indienen, als hij of zij daar reden voor ziet. Absurd is zelfs dat deze bedrijven de kosten voor de overheid onnodig opdrijven.

J. Zeeman: Ook mijn WOZ ging omhoog. En nee, daar heb ik geen bezwaar tegen gemaakt. Vijf jaar geleden was het zo’n 35.000 euro minder, dan toen ik het huis zeven jaar daarvoor had gekocht. Toen was er ook geen reden om te protesteren. En je praat uiteindelijk over hooguit een tientje per maand of zo. Als je dat met een koophuis niet kunt betalen, dan heb je volgens mij andere problemen.

Willem Waldman (Spijkenisse): Het hele WOZ-systeem is treurig. Waarom moet je constant blijven betalen voor je hoeveelheid bezit? Het is toch weer een belasting bovenop belasting.

Volledig scherm De website van het WOZ-waardeloket op een iPad. Met het loket kunnen burgers online de WOZ-waarde van woningen raadplegen. © ANP / ANP

Er is landelijk veel te doen over de bezwaarbureautjes die profiteren van de enorm gestegen WOZ-waardes in gemeenten en hausse aan bezwaren van huizenbezitters. In Rotterdam kunnen inwoners rechtstreeks via de site van de gemeente bezwaar maken. Gemeenten hebben dat liever. De rechtszaken die de WOZ-bureautjes vaak aanspannen, kosten veel tijd en, bij verlies, veel geld.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt ondanks de forse verhogingen geen aanwijzingen te hebben dat er dit jaar meer bezwaren zullen binnenkomen dan voorgaande jaren. De laatste jaren was, ondanks de forse stijging van de WOZ, een gemiddeld huis in Rotterdam nog altijd minder waard dan op veel andere plekken in ons land. Huiseigenaren in Rotterdam zijn in totaal 849,91 euro kwijt aan woonlasten. Vorig jaar was dit 811,87 euro. Dat komt neer op een stijging van alle gemeentelijke lasten van zo’n 4,7 procent.

Volledig scherm Huiseigenaren in Rotterdam zijn in totaal 849,91 euro kwijt aan woonlasten. Vorig jaar was dit 811,87 euro. Dat komt neer op een ontwikkeling van 4,7 procent. © Local Focus

