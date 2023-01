Bewonersgroep Rozenburg in actie wil met dorpsraad om de tafel

Rozenburg in actie neemt afstand van de persoonlijke aanvallen op sociale media. ,,Het is nooit mijn en onze bedoeling geweest de dorpsraad of wie dan ook in een kwaad daglicht te stellen. Zij doen hun werk wij de onze", aldus Bavelaar. ,,Het wordt tijd voor samenwerking, maar we blijven in actie, tot de tijd dat wij overbodig zijn.”