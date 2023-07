Bewoners Nesselande voelen zich genegeerd bij kwestie flexwoningen: ‘Participatie ver te zoeken’

Rotterdam werkt door aan plannen voor flexwonin­gen in Nesselande, ondanks protesten van bewoners

Ondanks heftige protesten van bewoners, werken de gemeente Rotterdam en corporatie Woonstad stug door aan de komst van 150 flexwoningen in Nesselande. Eén van de hobbels is nog de financiering van het project. Voor dergelijke prefab-buurtjes in Hoogvliet, op de Persoonsdam in Feijenoord en Verolme in Oud-IJsselmonde is inmiddels voldoende budget.