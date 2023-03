Bewoners ‘kwetsbare’ Sluisjesdijk verbaasd: Truckersrit langs hun voordeur

De Sluisjesdijk kwam het afgelopen jaar meerdere keren in het nieuws, vanwege de werkzaamheden van netbeheerder Stedin. Die duurden en duurden maar, waardoor de weg van mei tot bijna eind 2022 open lag. Daar bleef het niet bij: vorige maand ging de dijk opnieuw op de schop, omdat die na de werkzaamheden van vorig jaar niet overal even goed verhard bleek. De bewoners denken dat het door de kwetsbaarheid niet zo’n goed plan is 150 truckers over de dijk te laten rijden.

De gemeente ziet het probleem niet. ,,Vanuit verschillende disciplines binnen de gemeente en betrokken organisaties is goed gekeken of het veilig en verantwoord is een evenement plaats te laten vinden. In dit geval is ook naar de route gekeken. Daarbij speelt het volgende ook een rol: of iedere kern aan bod komt binnen de route. Anders worden inwoners wellicht teleurgesteld’’, aldus een woordvoerster.