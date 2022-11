Bewoners dijkwegen Hoeksche Waard: ‘Met deze maatregel ga je ons verkeersprobleem niet oplossen’

Erwin (75) durfde pas toen hij in Nieuw-Zee­land woonde per brief uit de kast te komen bij zijn ouders

Met zijn blogs en gedichten vult Erwin Adelmund zijn website over nieuwszaken en alledaagse belevenissen. Zomaar. Als gepensioneerde heeft hij er de tijd voor en voelt hij er de drang toe. De derde button op zijn website - Mijn Levensweg - handelt over een onderwerp dat tegelijk belegen en actueel is: het uit de kast komen in een streng christelijk gezin.

30 oktober