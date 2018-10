Bewoner met goed idee kan pand 'gratis’ afhuren

Karoline Vorthoren, fractievoorzitter van het CDA in Korendijk, illustreert het idee van haar partij met een voorbeeld. ,,De ruimte onder de molen in Westmaas staat leeg en de buurt wil daar graag iets mee, alleen heeft die het geld niet om dat pand aan te kopen. Met een sociale hypotheek kan de gemeente het pand aanschaffen en vervolgens verhuren aan die mensen. Er komt voor hen alleen geen geld meer bij kijken, want via een puntensysteem betalen ze voor de huur van het pand.’’

Voordeel voor de bewoners met een goed idee is dat ze iets kunnen organiseren zonder eerst over de financiën na te hoeven denken. ,,Voordeel voor de gemeente is dat het de organisatie van welzijnsacvititeiten ‘uitbesteedt’ aan mensen die dat veel beter kunnen’’, zegt Vorthoren. ,,Want inwoners van een dorp weten veruit het beste welke behoefte er is.’’

Dat kan een klaverjasavond zijn, een vergadering van bestuursleden van meerdere verenigingen of een avond waarbij jongeren de oudere inwoners van een dorp helpen met het invullen van overheidsformulieren of met het gebruiken van hun iPad.

Volgens het CDA is er in veel dorpen in de Hoeksche Waard behoefte aan een dorps- of buurthuis. ,,Na de herindeling komen er veel panden, zoals gemeentehuizen, leeg. Mensen willen daar liever iets organiseren dan dat - bijvoorbeeld - een projectontwikkelaar er aan de slag gaat.’’

Risico

De enige voorwaarde die de gemeente aan de bewoners stelt, is dat er een gedegen plan als basis ligt. Daaraan kleeft direct het risico voor de gemeente. Want wat als bewoners plannen inleveren en zich daar niet aan houden. Enkel met het idee om het buurthuis te behouden en andere plannen te dwarsbomen? Vorthoren: ,,Dat is een kwestie van vertrouwen en goed screenen. Ik denk dat je dit risico moet aanvaarden, want als het slaagt dan krijg je zo’n dynamiek in een dorp... Dat krijg je als gemeente nooit voor elkaar.’’