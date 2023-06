Bewolkte dag in Hoeksche Waard

MET FOTOSERIE RVVH na adembene­men­de finale naar vierde divisie: ‘Gelukkig kwamen we met 0-1 achter’

RVVH is terug waar het hoort. Vijf jaar na degradatie keert de ploeg van trainer Kevin Vink ten koste van ONS Sneek terug op divisieniveau. Na negentig zinderende minuten bleek de nummer 2 van de eerste klasse C op het veld van VVOG in Harderwijk met 2-1 te sterk voor de nummer 2 van de eerste klasse F. De Friezen blijven eersteklasser.