Betonrot en roest knagen aan hoogste vuurtoren van Nederland

Hoe is het nu met Highliner Yuri (28) heeft meer balans in zijn leven: ‘Concrete doelen maak ik nooit voor mezelf’

De meeste mensen in Rotterdam kennen hem als de jongen die op 130 meter hoogte op een lijn van twee centimeter van het Rotterdam First naar het Mariott Hotel wandelde in juni 2018. Voor Yuri Rhodenborgh (28) is er in de tussentijd veel veranderd. Dit zogeheten highlinen doet hij nog steeds, maar de focus in zijn leven ligt ergens anders.

23 januari