Betaald parkeren blijft Rotterdam bezig houden

lezersbrievenTientallen lezersbrieven kwamen binnen over het parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam. Zoals er ook massaal werd gereageerd op De Kwestie waarin de redactie van AD Rotterdams Dagblad vorige week dit onderwerp aankaartte. Ook in de ingezonden brieven zijn lezers uit de regio ongemeen kritisch.

Addertje onder het gras

Mijn familie woont in Charlois. Hun kinderen moeten op vaste tijden opgehaald worden van school. Zij hebben een parkeercontract met vooraf gekochte eenheden. Bij het brengen en ophalen gaat alles goed vanwege de beperkte parkeertijd. Maar als wij langs gaan en wat langer geparkeerd staan, moet je alert zijn. Die parkeeractie heeft een beperkte looptijd en stopt na een tijdje vanzelf. Dat ondervonden wij aan den lijve. Amper 2 euro tekort op vijf uur parkeren leverde een naheffing van €60 op. Zelfs als je je netjes aan de regels houdt zit er altijd nog een addertje onder het gras dat je gemeen in de hielen bijt.

Leo Mackenbach

Spijkenisse

Parkeerbeleid en de middenstand

Het ontmoedigingsbeleid om de auto de stad uit te krijgen zal vast niet in overleg met de middenstand zijn gegaan. Men klaagt over (winkel) leegstand met grote kans op verloedering van het centrum zonder goede parkeervoorzieningen. Ook komen ze niet met alternatieven om Randstedelijken naar de stad te krijgen. Zorg voor goede transferia met acceptabele parkeertarieven. Verder uitkleden van het ov draagt hier ook niet aan bij. Het doel is blijkbaar om met drogredenen geld binnen te krijgen.

Wico Hensen

Maasdam

Wél betaald parkeren uitbreiden

Ik woon zelf in Lombardije. Sinds de invoering van betaald parkeren in de naburige wijk is hier forse parkeeroverlast. Het waterbed-effect. Uitbreiden van betaald parkeren is de énige oplossing. Ook om het autogebruik terug te dringen. Een financiële prikkel is vaak de enige methode om gedragsverandering te bewerkstelligen. De extra opbrengsten niet gebruiken om het begrotingsgat te dichten, maar benutten voor betere wegen, groenvoorzieningen en betere parkeermogelijkheden.

Barry Scheffer

Rotterdam



Nieuw parkeerbeleid is omgekeerde Robin Hood

Wij zijn met een grote groep wijkbewoners uit Carnisse, oud Charlois, Pendrecht en Zuidwijk bezig geweest om de invoering van betaald parkeren in Zuid tegen te houden. Bewonersbijeenkomsten, duizenden handtekeningen opgehaald. Betaald parkeren op heel Rotterdam-Zuid, tot 23.00 uur? Tegen parkeeroverlast, voor ruimte voor groen in de openbare ruimte.

Zij willen de gemeentekas met 100 miljoen euro spekken over de rug van Rotterdammers die met hun jas binnen zitten uit angst voor de energierekening. Doel van dat geld? Grote buitenruimteprojecten financieren die grotendeels op de noordoever liggen.

Betaald parkeren om parkeeroverlast tegen te gaan? Op Rotterdam-Zuid is bijna nergens parkeeroverlast. Onderzoek dat eerst maar eens goed. In Pendrecht was driekwart van de mensen tegen. Nu is het draagvlakonderzoek afgeschaft. Zo bouw je geen draagvlak. Hier moeten mensen met de auto naar hun werk in de Europoort. Eén op de zes leeft op het sociaal minimum. Zij kunnen niet met het ov naar hun werk, zoals wordt beweerd.

Dit plan is als een omgekeerde Robin Hood. Stelen van de kleine knip om welgestelden een mooiere buitenruimte te geven. Onverdedigbaar. Laat u niets wijsmaken door het marketingapparaat van wethouder Karremans. Het is ordinair harken over de rug van ons bewoners.

Kevin van Eikeren

Oud-Charlois

