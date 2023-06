Bestuurders botsen op elkaar in Mijnsheerenland, twee slachtoffers naar ziekenhuis

‘Spotgoed­ko­pe’ drogiste­rij Die Grenze in Dordtse binnenstad vanaf nu te bezoeken

De winkel ‘Die Grenze’ is donderdagochtend officieel geopend in Dordrecht. De parfumerie-drogisterij zit aan de Voorstraat en is zo'n vierkante kilometer groot. Hierdoor is er eindelijk weer leven in de brouwerij in een van de grootste winkelpanden in de stad.