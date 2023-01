Beroemd beeld komt terug: ‘Tastbare herinnering aan Coolsingel van voor 1940’

Het beroemde beeld De Werkende Mens , dat ooit de oude Bijenkorf sierde, komt terug op de Coolsingel. Historisch genootschap Roterodamum is erin geslaagd om geld voor de restauratie en herplaatsing op tafel te krijgen. Op Open Monumentendag in september wordt de iconische sculptuur opnieuw ‘onthuld’. Luuk de Boer, bestuurslid van Roterodamum, weet alles van het beeld af.

Het beeld prijkte van 1930 tot 1960 op het glazen Magazijn De Bijenkorf in Rotterdam. Wat voor betekenis heeft het voor de Rotterdammers?

,,Het beeld geeft een heroïsch beeld van hoe de koopwaar van over de hele wereld per stoomtrein, oceaanstomer en vliegtuig werd aangevoerd naar het luxe warenhuis. Daarnaast is het een herinnering aan De Bijenkorf van toen, die een van de modernste van Europa was. Ook herinnert het aan de oude situatie van de Coolsingel voor 1940.”

De gevelsteen heeft wonder boven wonder de oorlog overleefd, terwijl de Bijenkorf deels werd verwoest. Waar is de gevelsteen al die tijd bewaard?

,,Bij de sloop van de Bijenkorf in 1958 is het gered en opgeslagen geweest. Waar precies weet ik niet. Begin 1970 heeft men het weer in de buitenruimte opgesteld op een bedrijventerrein van de Bijenkorf in Woerden. Daar heeft het tot twee jaar geleden gestaan.”

Wat moet er aan gerestaureerd worden?

,,Het kunstwerk bestaat uit verschillende losse onderdelen die helemaal worden gedemonteerd. Vervolgens wordt het weer opnieuw opgebouwd, rekening houdend met een nieuwe sokkel waar het op wordt geplaatst.”

Het beeld roept waarschijnlijk veel herinneringen op bij Rotterdammers. Krijgen jullie hier iets van mee?

,,Ja, vooral bij de oude Rotterdammers. Het voelt voor veel als een tastbare herinnering aan het Rotterdam en de Coolsingel van voor 1940.”

Hoe bijzonder is dit beeld?

,,Het bijzonderste is dat het beeld het bombardement op 14 mei 1940 heeft overleefd. En dat het nu weer op bijna dezelfde plaats al 92 jaar geleden wordt teruggezet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.