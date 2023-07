Belangrijke verdachte in operatie ‘Cookie Monster’ opgepakt: 50.000 Nederlanders bestolen

Gregoriaan­se zang ontroert liefheb­bers in Egbertus­kerk

Gregoriaans gezang in een galmende kerk. In de 19e eeuw was het heel gebruikelijk, maar de vrije ritmiek en de teksten in het Latijn zijn nog maar zelden te horen. Het het de sfeer van een klooster op, rustgevend en meditatief. Liefhebbers kunnen hun hart ophalen. Aanstaande zaterdag 29 juli klinkt het gregoriaans gezang in de H. Egbertuskerk aan De Cordestraat 29 in Hoek van Holland.