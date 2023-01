Bedrijf achter scooters en fietsen van onder meer Thuisbezorgd, Domino’s Pizza en flitsbezorgers failliet

Het bedrijf GreenMo, marktleider op het gebied van verhuur van elektrische fietsen en scooters, is dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf heeft een grote vestiging in Rotterdam.

De precieze reden van het faillissement is niet duidelijk. Wel zegt curator Mark Udink dat het bedrijf recent nog een ‘aanzienlijk’ bedrag ophaalde, maar dat dit niet voldoende bleek om het te redden.

Tot de klantenkring van GreenMo behoorden onder meer Thuisbezorgd, Domino’s Pizza, verschillende flitsbezorgers (Getir, Gorillas) en zelfs de politie. In totaal rijden door heel Europa 35.000 scooters van het bedrijf. Het had vestigingen in Rotterdam, waarvan er vorig jaar augustus één in de Spaanse Polder in vlammen opging.

GO Sharing

Deelscooter- en fietsbedrijf GO Sharing is onderdeel van het bedrijf. Deze tak is niet failliet, benadrukt een woordvoerder. ,,Wij gaan door en blijven rijden. De scooters blijven op straat, we moeten alleen op zoek naar een andere partner voor servicewerkzaamheden zoals reparaties.’’

Curator Udink legt desgevraagd uit dat het faillissement voorlopig ook geen gevolgen heeft voor de klanten van GreenMo. ,,De scooters en fietsen worden niet van de straat gehaald en de activiteiten worden voorlopig voortgezet.’’

In de tussentijd onderzoekt Udink de mogelijkheden van een doorstart voor het bedrijf. ,,Het is ons al duidelijk dat er voldoende animo is in de markt. Het valt te verwachten dat in de komende weken een oplossing wordt bereikt.’’ Op een situatie waarin er géén overnamekandidaat gevonden wordt, wil Udink nog niet vooruitlopen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.