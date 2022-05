Bedrijf achter glasvezelinternet in andere handen: ‘Maar de uitrol gaat gewoon door’

Traag internet is al jarenlang een grote ergernis op het eiland. De gemeenteraad stemde daarom in 2020 in met het voorstel van wethouder Paul Boogaard (ICT, CDA) om E-fiber de opdracht te geven in heel de Hoeksche Waard glasvezel aan te leggen. In 2021 ging de eerste schop de grond in en naar verwachting is de klus in 2023 geklaard. ,,De overname heeft geen gevolgen voor de uitrol’’, zegt Overmars, wiens bedrijf recentelijk is overgenomen door Open Dutch Fiber (ODF).