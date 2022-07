Bedreigd raadslid Werner de Jong zwengelt discussie over veiligheid van raadsleden aan: ‘Ik zwijg niet’

De Jong deed zijn verhaal aan de commissie, die onderzoek doet naar de cultuur en samenwerking binnen de gemeente. ,,Ik heb mijn beleving over veiligheid in de (gemeente)politiek aangegeven en over mijn ervaringen verteld.’’

Rijksrecherche

De frontman van Constructief Hoeksche Waard, sinds 2014 raadslid, vertelde over de bedreigingen aan zijn adres. ,,De eerste keer was vorige zomer. Wij zijn als partij voorstander van het doortrekken van de tramlijn naar de Hoeksche Waard. Op Facebook vroeg iemand wat mijn privéadres was. Dan zou hij me wel even komen ophalen en naar Rotterdam brengen. ‘Daar hoort hij thuis en heeft hij geen tram nodig’, werd er gezegd. Ik heb toenmalig burgemeester Bram van Hemmen aangesproken en hij vond dat hiermee een grens werd overschreden. Hij heeft het uit laten zoeken door de Rijksrecherche, daarna heb ik geen stappen meer ondernomen.’’

,,Het tweede incident was vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, op een ochtend’’, vervolgt hij. ,,Toen ik thuiskwam, zag ik dat er twee eieren tegen de ramen waren gegooid. Iemand was blijkbaar ontevreden en natuurlijk stond er geen handtekening bij. Ik heb locoburgemeester Paul Boogaard een mail gestuurd. Hij vond het een heel serieuze zaak en heeft de politie op de hoogte gebracht. Ik heb op het ingestelde onderzoek geen terugkoppeling gehad. Ik heb mezelf wel afgevraagd: wat is het de volgende keer? Een baksteen of een brandbom?’’

Zwijgplicht

Zijn persoonlijke ervaringen vormen slechts een deel van de problematiek. ,,Ik ben verschillende keren ontraden om dingen te zeggen. Ik ben zelfs uitgenodigd op het gemeentehuis, waarbij duidelijk werd gemaakt dat een bepaalde handelwijze van mijn partijgenoten ongewenst was, terwijl mijn collega’s wettelijk niets fout deden. Dat voelde niet prettig aan. In een gesprek met Commissaris van de Koning Jaap Smit hebben wij als fractievoorzitters meerdere keren te horen gekregen dat als we ons niet zouden houden aan onze zwijgplicht hij dan aangifte bij de politie zou doen. Daar kreeg ik een onveilig gevoel bij. Iedere fractievoorzitter is als lid van de vertrouwenscommissie goed op de hoogte van zijn of haar positie, maar als dit herhaaldelijk en indringend gezegd wordt, dan komt dat behoorlijk bedreigend over. Dat is onacceptabel.’’

De Jong stelde de afgelopen tijd mondelinge en schriftelijke vragen over veiligheid van gemeentepolitici en grensoverschrijdend gedrag. ,,Maar ik kreeg vermijdende antwoorden, ook rond het onderzoek naar de inmiddels gestopte wethouder Van Leenen. Op mijn vraag over hoeveel meldingen er binnen de gemeente gedaan zijn, was het antwoord nihil. Hoe kan dat als je wel een onderzoek instelt naar aanleiding van een melding? Het gemeentehuis wordt steeds meer een gesloten bastion. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Dit rapport moet niet onderin een la verdwijnen, maar verandering aanbrengen zodat iedereen bij de gemeente met veel plezier zijn of haar werk kan doen. De gemeenteraad moet hier met haar controlerende en kaderstellende taak bovenop gaan zitten.’’

De Jong zal niet veranderen. ,,Nee, ik vind mezelf geen controversieel raadslid. Ik roep geen dingen die mensen de haren doen rijzen en ben niet extreem in opvattingen. Ik ga zeker niet over dingen zwijgen of me de mond laten snoeren. De boodschap anders verpakken, daar denk ik wel over na. Ik wil niemand op zijn of haar tenen trappen, van welke doelgroep dan ook.’’

