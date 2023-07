Beachclub Royal zit al 30 jaar op Hoek van Holland: 'Mensen komen speciaal voor onze spareribs'

Tankstati­on gooit prijzen omlaag: man probeert voor te dringen, maar dan springt benzine terug naar hoge prijs

In de rij voor een litertje benzine voor 1,15 euro. Best lonend om twintig minuten in de auto te wachten. Aan de Ceintuurbaan in Rotterdam-Hillegersberg, stond zondag dan ook een lange rij. Wie achteraan stond, had zeker zestig auto's voor zich, én pech.