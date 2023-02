Barendrecht loopt averij op in titelstrijd, TOGB fileert koploper genadeloos: lees alles over de amateurs

Voetbal TotaalTOGB liet geen spaan heel van koploper ADO’20 en won met liefst 6-0. Jeugdspeler Thank God maakte twee doelpunten voor FC Maense en Dylan de Melo da Silva Goncalves scoorde voor Alexandria’66 met een fraaie omhaal. Met zes clubs binnen twee punten van elkaar, is de titelstrijd in de eerste klasse C bloedstollend spannend. Verder kan HBSS zich opmaken voor het kampioenschap, terwijl Barendrecht averij opliep in de derde divisie. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Jack’s League

Excelsior Maassluis-Spakenurg 0-2 (0-1)

Excelsior Maassluis liep tegen de vierde thuisnederlaag op een rij aan. Een gebrek aan scorend vermogen, Spakenburg-doelman Alessandro Damen en twee slordigheden braken de ploeg tegen Spakenburg op. Op sportpark Dijkpolder viel niets te juichen. Dat was niet voor het eerst, want in de laatste vijf thuiswedstrijden maakte Excelsior Maassluis enkel een doelpunt tegen AFC. Ondanks deze statistiek maakt trainer Dogan Corneille zich geen zorgen. ,,Dat doe ik pas als we de kansen niet meer creëren.

Volledig scherm Excelsior Maassluis-doelman Tom Boks kan de rebound van Spakenburger Youri Koelewijn niet keren (0-1). © Mischa Keemink

Scheveningen-Jong Sparta 0-0

De laatste vijf wedstrijden leverden slechts vier punten op voor Jong Sparta. Desondanks hoeft de Rotterdamse belofteformatie zich geen zorgen te maken. Zij behoeft enkel FC Jong Volendam onder zich te houden om degradatie te verhinderen en met een gat van zeven punten lijkt dat vooralsnog geen probleem.

Derde divisie

Sportlust’46-Barendrecht 2-0 (0-0)

In de strijd om het kampioenschap heeft Barendrecht averij opgelopen. Op bezoek bij een beter Sportlust’46 liep de formatie van trainer Leen van Steensel tegen de eerste nederlaag sinds november aan. Daardoor groeide haar achterstand op koploper GVVV tot vijf punten. Sportlust’46, tevens concurrent van Barendrecht, besliste de wedstrijd in het laatste kwartier.

Volledig scherm Sportlust’46-speler Josuha Patrick (links) in duel met Barendrechter Gilmaro van de Werp. © Ricardo Smit

TOGB-ADO’20 6-0 (3-0)

1-0, 2-0 Dean Zandbergen, 3-0 Jay Zandbergen, 4-0 Talib Azaroiali, 5-0 Dean Zandbergen (strafschop), 6-0 Younes Assaih (strafschop).

TOGB liet koploper ADO’20 alle hoeken van het veld zien. Voorheen toonde de koploper zich ongenaakbaar in de derde divisie, maar TOGB brak met deze wetten. De promovendus was oppermachtig en stond bij rust al op een 3-0 voorsprong. Na rust herhaalde TOGB het kunstje door wederom drie doelpunten te maken. Door de eclatante overwinning bevindt TOGB zich op een uitstekende zevende plek.

Volledig scherm TOGB’er Dean Zanbergen was goed voor drie doelpunten. © Carla Vos

Vierde divisie

Zwaluwen-Nieuwenhoorn 1-2 (1-1)

1-0 Gerson Pisas, 1-1 Kayo Renwarin, 1-2 Melvin Winterberg.

Melvin Winterberg maakte Zwaluwens ongeslagen reeks in de slotfase ongedaan. Ondanks de reeks van zeven nederlaagloze wedstrijden is de Vlaardingse formatie nog niet uit de zorgen. Ze staat slechts één punt boven de nacompetitiestreep. Nieuwenhoorn klom daarentegen naar de achtste plek.

Volledig scherm Nieuwenhoorn-speler Kayo Renwarin (blauw) probeert zijn tegenstander af te stoppen. © Roel Dijkstra

Smitshoek-ARC 0-1 (0-1)

Smitshoek incasseerde zaterdag een gevoelige dreun in strijd om promotie. De Barendrechters gingen met 0-1 onderuit tegen nummer vier ARC en zagen de achterstand op koploper Kloetinge, dat zelf won van Spijkenisse (0-1), groeien. Smitshoek moet in elf wedstrijden tot de eindstreep een gat van liefst zeven punten goedmaken.

Spijkenisse-Kloetinge 0-1 (0-1)

Eerder dit seizoen weerde Spijkenisse zich met een gelijkspel nog kranig tegen Kloetinge, maar zaterdag ging de gedoodverfde kampioen toch met de zege aan de haal. De nederlaag was de derde op rij voor de ploeg van trainer Peter Wubben.

FC ’s-Gravenzande-Capelle 0-0

Capelle is koploper Kloetinge voorlopig uit het zicht verloren. De ploeg van interim-trainer Roy Brinkman slikte dit kalenderjaar voor de tweede keer puntenverlies, na de doelpuntloze remise op bezoek bij FC ’s-Gravenzande. Het was pas de vierde keer dit seizoen dat Capelle niet tot scoren kwam in de competitie. Het verschil met de lijstaanvoerder bedraagt nu acht punten. Capelle staat daarmee op de derde plaats in de competitie en lijkt een wonder nodig te hebben om alsnog de felbegeerde titel te pakken.

SC Feyenoord-WNC 2-1 (1-1)

1-1 Fanny Waandels, 2-1 Fanny Waandels.

Met twee treffers schoot Fanny Waandels SC Feyenoord naar een belangrijke zege op WNC . De Rotterdammers hopen eindelijk te vluchten uit de onderste regionen, maar weten dat het geen eenvoudige klus wordt.

Jodan Boys-Poortugaal 0-3 (0-2)

0-1, 0-2 Sven Breukhoven, 0-3 Jeffrey Duijnstee.

Poortugaal hield zaterdag voor het eerst sinds 26 november de nul en dat leverde meteen een overtuigende overwinning op. De middenmoter versloeg degradatiekandidaat Jodan Boys met 0-3, waardoor het na twee nederlagen op een rij weer eens drie punten aan het totaal mocht toevoegen.

Volledig scherm Jodan Boys-speler Bradley el Idrissi in duel met Poortugaal-speler Desailly Sousa. © Pim Mul

VOC-Hoogenveen 0-2 (0-0)

Lange tijd mocht VOC hopen op een stunt tegen Hoogeveen, maar de Rotterdammers moesten na 78 minuten alsnog buigen. VOC ging uiteindelijk met 0-2 onderuit tegen de nummer drie van de vierde divisie zondag en bleef zelf steken op de elfde plaats.

Eerste klasse

Heerjansdam-XerxesDZB 0-0

De topper in de eerste klasse C eindigde zonder doelpunten. De beste kansen waren nog voor Heerjansdam, dat twee keer op de paal schoot.,, Er stonden twee teams op het veld die niet wilden verliezen’’, gaf XerxesDZB-trainer Tom Rietberg aan. Beide ploegen delen de koppositie met Brielle, maar het verschil met nummer zes bedraagt slechts twee punten.

De Zwerver-CVV Zwervers 1-0 (0-0)

,,Het was waardeloos’’, aldus CVV Zwervers-coach Rody van Hemert. ,,Van beide kanten was het niks. De Zwerver hield de bal alleen maar tegen of schoot deze weg. Wij kregen wel mogelijkheden, maar na de 1-0 ging De Zwerver met elf spelers in het eigen zestienmetergebied spelen en was het helemaal geen doorkomen meer aan.’’

SHO-Terneuzense Boys 1-0 (0-0)

1-0 Rick Schouten.

Een belangrijke overwinning die de Oud-Beijerlanders terugbrengt in de middenmoot. In een niet hoogstaande wedstrijd had de thuisploeg in de eerste helft al afstand kunnen nemen, maar deed dit echter pas kort na rust. De bezoekers uit Terneuzen voerden hierna de druk op, maar brachten SHO niet echt in gevaar.

SVOD’22-Brielle 2-3

1-1 Zepp Jacobs, 2-2 Kevin van la Parra, 2-3 Jordy Braber.

Brielle won in Oostkapelle uiterst moeizaam van laagvlieger SVOD’22, maar profiteerde optimaal van de zege in extremis. Koplopers XerxesDZB en Heerjansdam speelden gelijk, waardoor Brielle zich nu naast deze ploegen aan kop van de ranglijst in de eerste klasse C heeft genesteld.

Spartaan’20-DCV 5-1 (2-1)

1-0, 2-0 Luis Baldeh Baldeh, 2-1 Sven Hentzen, 3-1 Ilias Chouaibi, 4-1 Aroen Orie, 5-1 Mazenza Quiavuazoa.

Als er een club is die de overstap van de zaterdag naar de zondag goed verteerd, is het Spartaan’20 wel. De eersteklasser draait bovenin mee in de eerste klasse en versloeg DCV met ruime cijfers. De ene goal was nog mooier dan de ander. Neem de rake afstandsschoten van Ilias Chouaibi en Aroen Orie. Of de solo van invaller Manzenza Quiavuazoa, die dwars door de verdediging van DCV soleerde en doelman Bart de Keijzer kansloos liet.

Volledig scherm DCV-doelman Bart de Keijzer haalt opgelucht adem na een gemiste kans. © Carla Vos

RVVH-Rijsoord 3-1 (1-0)

1-0 Everton Pires Tavares, 2-0, 3-0 Papito Merenvia, 3-1 Kevin Versteeg.

Na de 3-1 zege op Rijsoord staat RVVH nu vijfde, maar wacht aanstaande zaterdag de inhaalwedstrijd bij Terneuzense Boys. De achterstand op de leiders Heerjansdam, XerxesDZB en Brielle bedraagt slechts twee punten. De spanning is om te snijden. En alsof de spanning om het kampioenschap al niet genoeg is, is RVVH ook nog in een race om de tweede periodetitel. RVVH staat tweede met zestien punten uit zeven, Heerjansdam heeft een puntje meer.

Tweede klasse

CION-RKDEO 0-1 (0-0)

Na negen duels weet CION weer wat verliezen is. De ploeg van trainer Ricky van den Bergh verloor voor het eerst sinds 29 oktober, toen Berkel met 3-1 te sterk was. ,,Een matige pot van onze kant”, baalde de trainer. Hij had te maken met vier blessuregevallen, maar benadrukt dat hun vervangers goed hun beste hebben gedaan.

Wilhelmus-CWO 3-2 (1-0)

3-1 Mike van der Meer, 3-2 Tom Kuil.

De achtste nederlaag van dit seizoen voor CWO. Alleen de onderste drie clubs van de ranglijst verloren vaker dan de ploeg van coach Jeff Stans.

Westlandia-HVC’10 4-1 (1-1)

Beau van der Toorn 0-1.

HVC’10 beklaagde zich na afloop over een incident in de tweede helft, waar Westlandia-speler Lars van den Berg eigenlijk met rood van het veld gestuurd had moeten worden nadat hij doelpuntmaker Beau van der Toorn een klap verkocht. Er kwam wel rood voor de Westlandia. Diep in de tweede helft, bij 3-1 stand, moest goalie Jari Duijvestein inrukken. Zelfs in ondertal liep de thuisploeg uit naar 4-1.

Concordia-VFC 0-2 (0-1)

0-1 Nordin van Mil, 0-2 Coen Bokx.

VFC bleef na een zakelijke overwinning op Concordia in het spoor van de top-3. CION werd ingehaald nadat de stadgenoot in eigen huis tegen RKDEO onderuit ging. ,,De keeper van Concordia heeft een grotere uitslag voorkomen”, zag oefenmeester Bas van Loenen.

Berkel-Full Speed 3-1 (3-0)

1-0 Vincent Hoogervorst, 2-0 Freek van der Velden, 3-0 eigen doelpunt.

Berkel trok het spel naar zich toe en overklaste Full Speed. Binnen twintig minuten was het al 3-0. Na de pauze geloofde Berkel het wel. In die periode scoorden de bezoekers het tegendoelpunt. ,,Berkel is geen minuut in gevaar geweest’’, aldus trainer Jan van der Lugt.

Strijen-SVS 0-0

Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op. SVS blijft hekkensluiter met vier punten achterstand op Strijen. De Kanaries behaalden wel het eerste punt na tien achtereenvolgende nederlagen.

Heinenoord-Neptunus-Schiebroek 3-1 (3-1)

1-0 Djim Kammerman, 2-0 Ramy Salem, 2-1 eigen doelpunt, Mitch Fransen, 3-1 Sanzio Dieterich.

Heinenoord deed goede zaken door zelf te winnen en de gehele top 4 punten te zien verspelen. In het laatste kwartier kroonde doelman Bas Bijkerk zich tot man van de wedstrijd met drie sublieme reddingen, waardoor de aansluitingstreffer verhinderd werd.

Volledig scherm Feest bij Heinenoord na een doelpunt van Djim Kammerman © Maarten de Pater

FC Binnenmaas-VVGZ 0-0

FC Binnenmaas schoot weinig op met het verdienstelijke punt tegen de subtopper uit Zwijndrecht. In de slotminuut liep Maurice de Boer tegen een ‘noodgreep-rode kaart’ aan, waarna doelman Thijs Botterhuis uit de toegekende vrije trap met een ultieme save zijn doel schoon wist te houden.

Nieuwerkerk-Pelikaan 1-1 (0-1)

1-1 Levi Sturm.

Invaller Levi Sturm uit de onder 23 tekende voor de gelijkmaker en had Nieuwerkerk in de slotfase naar de volle drie punten kunnen schieten. ,,Hoewel wij meer mogelijkheden hadden om de zege naar ons toe te trekken, was het gelijkspel wel terecht’’, vond trainer Ron Luijten.

Sparta AV-Spirit 1-2 (1-1)

1-0 Jordi de Zwart, 1-1 Ruben Slooff, 1-2 Lukas Bos.

Spirit, de nummer vier in de tweede klasse F stuntte bij koploper Sparta. De thuisclub liet na om ver uit te lopen. Lucas en Jim van Oeveren lieten voor Sparta opgelegde kansen onbenut. Na de pauze kwam Spirit op voorsprong. Ook na de 1-2 ging Sparta slordig met de kansen om.

Alexandria’66-Slikkerveer 4-0 (0-0)

1-0 Romano Filé, 2-0 Kevin Timas Almeida, 3-0 Dylan de Melo da Silva Goncalves, 4-0 Romano Filé.

Het gemis van zeven basisspelers brak Slikkerveer op. Na twee nederlagen pakte Alexandria’66 belangrijke punten. Het mooiste doelpunt kwam op naam te staan van Dylan de Melo da Silva Goncalves, die met een vallende omhaal uit een hoekschop de 3-0 op het scorebord zette.

NSVV-Walcheren 6-0 (2-0)

1-0 Yoeron van der Ree, 2-0 Peter Jan Cazander, 3-0 Mitchel Louwerens, 4-0 Sjoerd Hofstede, 5-0, 6-0 Wessel van Haren.

De Numansdorpers behaalden een eclatante overwinning en blijven de koppositie delen met het eveneens winnende Zuidland. De achtervolgers DBGC en Hellevoetsluis geven vooralsnog ook geen krimp, waardoor trainer Peter Broekman de laatste elf duels allemaal als finales beschouwt.

Hellevoetsluis-Yerseke 5–2 (3-1)

Glenn Stoffers 1-0, Brian Poelman 2-0, 3-1, 4-1, Fabian Boekholt, 5-2 Serkan Yavuziugitoglu.

Nog niet onder het toeziend oog van voorzitter Edwin Boogaard, die komende dinsdag in het Erasmusziekenhuis tijdens een dagopname een tweede stent krijgt ingezet, liet Hellevoetsluis Yerseke met een afgetekende zege afhaken uit de bovenste regionen. Hellevoetsluis staat zelf derde, op vier punten van koploper NSVV.

WHS-DBGC 2-1 (0-1)

0-1 Mels de Blok, 0-2 Thijs Tromp.

De afkorting van de ploeg uit Sint Annaland is Wij Houden Stand. ,,Dat gold dit keer voor ons. Het waren erbarmelijke omstandigheden. Het veld was slecht, daar zou je niet op mogen voetballen. Daardoor waren wij niet efficiënt genoeg. Daar moeten we beter mee omgaan, maar de punten zijn belangrijk”, vond trainer Jordi Smit van de ploeg uit Oude-Tonge.

Zuidland-FC Axel 4-1 (2-0)

1-0 Kai de Hoog, 2-0 Marcel van den Berg, 3-1 Robin van Buuren, 4-1 Ruben Speelpenning.

,,Het was rommelig, maar de zege was niets op af te dingen. Het was degelijk, maar zeker niet hoogstaand”, vond trainer Tom Larssen.

COAL-Jeka 2-4 (1-2)

1-1 Dalvin Delago, 2-4 Rachid el Khalifi.

Ondanks redelijk veldspel kwam Coal niet tot grote kansen en doelpunten. Het gemis van vijf basiskrachten is simpelweg te veel voor de ploeg van trainer Ali Rziki. ,,We hebben nu twee weken geen competitie. We hopen bij de volgende wedstrijd een completer team te hebben.”

RKAVV Roosendaal-Antibarbari 1-3 (1-2)

1-1 Niels de Visser, 1-2, 1-3 Joey Thomas.

Antibarbari blijft solide meedraaien in de top van de competitie. Op bezoek in Roosendaal wist de ploeg eenvoudig te winnen, waardoor die andere ploeg uit Roosendaal, koploper RBC, in het vizier blijft.





Derde klasse

MVV’27-Lyra 1-3 (0-2)

MVV’27 werd uit de top 3 gekegeld door Lyra, dat de Maaslanders nu gepasseerd is op de ranglijst en bovendien nog een duel minder gespeeld heeft.

CKC-Oliveo 1-1 (1-0)

1-0 Yairo van Horik.

CKC stuntte met een gelijkspel tegen de lijstaanvoerder. Yairo van Horik opende dankzij een assist van Thom Ritmeijer de score. ,,Oliveo was in de eerste helft dominant zonder echte kansen te creëren’’, analyseerde CKC-trainer Mario Meijer.

DSVP-SV Charlois 5-2 (3-1)

1-2, 2-3 Jeffrey Pols.

SV Charlois had pech dat een zuiver doelpunt werd geannuleerd. In plaats van 3-3 werd het een minuut later 4-2.

LMO-VVOR 2-0 (0-0)

1-0 Dario Lala Olaya, 2-0 Danny Paludanus.

LMO-trainer Fred van Zon diende VVOR, de club waar hij volgend seizoen aan de slag gaat, de achtste nederlaag toe. VVOR kreeg via Lucas von Gleich, Sam Nieuwenhuis en Jerrel Lamsberg nog mogelijkheden op de verdiende aansluitingstreffer, maar deze bleef uit.

FC Maense-FC IJsselmonde 4-0 (1-0)

1-0 Daniel Fortes, 2-0, Breuklin Almeida, 3-0, 4-0 Thank God.

Na de rust profiteerde FC Maense van de toegestane ruimte. Na de 2-0 was er een strafschop voor de bezoekers, maar die werd door Lahcen Bouyouzan gemist.

Soccer Boys-DHL 1-1 (1-1)

1-1 Tim Ovares.

Soccer Boys was heer en meester, maar kon na de 1-1 niet doordrukken. De doelman van DHL, 201 centimeter van stuk, was uitstekend op dreef.

Zwarte Pijl-CVC Reeuwijk 5-1 (3-0)

1-0 Akin Arslan, 2-0 Vladislav Smirnov, 3-0 Akin Arslan, 4-0 William Darjij, 5-1 Denzel Medar.

Zwarte Pijl profiteerde van het gelijkspel van Oliveo en is de nieuwe koploper van 3C. De Rotterdammers hadden geen enkele moeite met de hekkensluiter.

Kethel Spaland-HBSS 1-2

1-0 Daan Nesse, 1-1 Marruchen Zimmerman, 1-2 Berkan Bayraktar.

Kan vreugde en verdriet nog beter in beeld wordt gevangen dan op de onderstaande foto? Berkan Bayraktar kopt HBSS in extremis naar de derbyzege tegen Kethel Spaland en daarmee lijkt het kampioensfeest alvast gepland te kunnen worden. Het verschil tussen koploper HBSS en Kethel Spaland bedraagt namelijk al elf punten.

Volledig scherm HBSS’er Berkan Bayraktar loopt juichend weg na zijn winnende doelpunt. Kethel Spaland maakt een verslagen indruk. © Mischa Keemink

OHVV-SC Botlek 3-0 (0-0)

1-0 Shi-Fa Steehouder, 2-0 Youri van Marion (eigen goal), 3-0 Ramon de la Haye (strafschop).

,,We speelden een mindere eerste helft, maar na rust was het krachtsverschil groter”, vond winnende coach Mark van Os. ,,Het was van onze kant geen best niveau. We hebben niet de inzet getoond die nodig is en dat is zonde”, vond trainer Ed Ridderhof namens de Spijkenissers.

OVV-Excelsior’20 0-0

Een bloedeloos 0-0 op een erbarmelijk veld.

Rijnmond Hoogvliet Sport-VDL 1-4 (1-2)

0-1 Senna Penning, 1-2 Melvin Louwen, 1-3 Tygo Suisse, 1-4 Tygo Suisse.

Daar was dan eindelijk de tweede overwinning van het seizoen voor VDL. Nadat het spel van de Maassluizers de afgelopen weken al behoorlijk in orde was, maar de beloning steeds uitbleef, was er in Rotterdam weer eens een driepunter. Na acht duels op een rij niet gewonnen te hebben, waaronder zeven verliespartijen, kon er voor het eerst sinds 5 november met een voldaan gevoel aan de derde helft worden begonnen. ,,Ik ben zo blij voor die gasten’’, zei trainer Henk Salari. ,,Het viel elke keer net de verkeerde kant op. Ze trainen ook echt top. Dit was een dik verdiende overwinning.”

Volledig scherm VDL-trainer Henk Salari kon weer eens juichen. Zijn elftal won met 1-4 van concurrent Rijnmond Hoogvliet Sport. © Roel Dijkstra

Rozenburg-Meeuwenplaat 5-1 (2-1)

0-1 Greg Ot, 1-1 Nick de Bil, 2-1 Bryan van der Laan (strafschop), 3-1 Bethslot Woldeamanuel, 4-1 Bryan van der Laan (strafschop), 5-1 Nick de Bil.

Rozenburg pakte de eerste punten van 2023 en voor het eerst weer punten sinds 12 november. Het wegsturen van Peter Marcel Nauta heeft het schokeffect gebracht wat de club voor ogen had.

Vierpolders-Deltasport 3-2 (3-0)

1-0 Joris van Driel, 2-0 Jesper Lakerveld, 3-0 Floris van den Heuvel, 3-1 Leonardo Vieria, 3-2 Jimbertson Vapor.

Vierpolders trok na een 3-0 voorsprong de zege met de hakken over de sloot over de eindstreep. Na de 3-2 drong Deltasport aan. De 3-2 viel en met tien man waren de Vlaardingers ook nog gevaarlijk. Deltasport staat nu twaalfde op de ranglijst. De derde degradatie in vijf jaar tijd lijkt onafwendbaar.

Victoria’04-DVO’32 1-0 (0-0)

1-0 Chris Bruurmijn.

Chris Bruurmijn kroonde zich vlak voor tijd tot de held van de Broekpolder door niet alleen de derby te beslechten met het enige doelpunt van de wedstrijd, maar ook zijn ploeg Victoria’04 over DVO’32 heen te laten klimmen op de ranglijst. DVO’32 staat nu namelijk zesde, Victoria’04 een plekje hoger. ,,Het was niet best”, gaf de winnende trainer Raymond Kraaijbeek toe. ,,Het was een intense wedstrijd met veel strijd en de gelukkigste heeft gewonnen.”

Schoonhoven-Dilettant 2-0 (0-0)

Hekkensluiter Dilettant leed de elfde nederlaag. De Krimpenaren hielden tot de 69ste minuut stand en incasseerden vervolgens de openingsgoal van Bilal Ouahalou. In blessuretijd besliste Martijn Neven de wedstrijd door de 2-0 binnen te schieten, waarna scheidsrechter Molenaar direct voor het einde floot.

Bergambacht-Lekkerkerk 0-0

,,Het was geen beste wedstrijd’’, zei Lekkerkerk-trainer Dennis Schoonewil. ,,Beide ploegen waren onmachtig aan de bal. Erwin de Groot speelde op zestig procent. Hij krijgt elke week wel een schop en was niet helemaal fit. Mijn assistent Fred Alblas werd nog weggestuurd wegens commentaar op de leiding.’’

Hekelingen-OSV Oud-Beijerland 6-3 (3-1)

1-0, 2-0 Mickey Remy, 2-1 Jordy Westein (strafschop), 3-1, 4-1, 5-1 Nick Koopal, 6-1 Nick Bakker, 6-2 Loek Visser, 6-3 Nick van Dijk.

OSV liet het flink afweten tegen een directe concurrent om de nacompetitieplekken. Grote man aan de kant van Hekelingen was Nick Koopal met drie treffers. Hekelingen zal het volgend seizoen zonder hem moeten stellen, want de vedette vertrekt naar Hellevoetsluis.

Internos-SSS 2-2 (2-1)

2-1, 2-2 Dennis den Haan (strafschoppen).

SSS begon het duel dramatisch en keek binnen vier minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Het elftal rechtte de rug, kwam op gelijke hoogte en als gevolg van misfortuin met ballen op de paal, lat en tegen de doelman aan, bleef een winnende treffer uit. ,,Geen punt gewonnen, maar twee verloren”, baalde trainer Henk Dirven.

Rhoon-DFC 2-3 (0-0)

1-3 Wesley Strootman, 2-3 Jordy Kool.

Na de doelwisseling had DFC een groot overwicht en liep uit naar een 0-3 voorsprong. Rhoon maakte het nog wel spannend. Bij Rhoon debuteerde Mats Driesse, die een goede indruk achterliet.

Den Bommel-Bruse Boys 1–2 (0-1)

1-1 Johnno Bakker.

,,Iedereen had al vrede met een gelijkspel’’, aldus trainer Dennis van Gils na de nederlaag die in de laatste minuut van de wedstrijd tot stand kwam. ,,Ze gooiden de bal nog één keer voor de pot. Johan Kornet en Danique de Roon aarzelden met opruimen en de spits schier de bal binnen. Dit was echt een zure nederlaag.’’

De Jonge Spartaan-Kogelvangers 2–0 (1-0)

1-0 Koen Vervloed, 2-0 Christiaan Hoogzand.

Met zeven winstpartijen en een gelijkspel is De Jonge Spartaan bezig aan de langste serie die de ploeg uit Middelharnis heeft neergezet sinds er in de derde klasse wordt gespeeld.

ZSC’62-DVV ‘09 0-1 (0-0)

0-1 Joost van den Boogaard.

De winnende treffer werd ver in blessuretijd gescoord. ,,Een gestolen overwinning. Zij vechten tegen degradatie en spelen op de rand van het toelaatbare. We hebben aanvallend weinig gebracht en een vrije trap gaat er dan alsnog in, waardoor we de punten hebben”, vond trainer John Kleijn.

HOV/DJSCR-Roda’46 2-2 (1-1)

1-1 Panos Nakint, 2-2 Panos Nakint.

HOV/DJSCR liet na een goede wedstrijd om te zetten in drie punten.