Barendrecht-keeper heeft wat uit te leggen bij schoonfamilie: ‘Ze was een beetje boos op mij’

Welke plekken in Dordt zijn verbonden met het koloniale verleden? Kom erachter tijdens een stadswande­ling

Wandelen langs koloniaal erfgoed: dat kan aanstaande zondag 25 juni in het centrum van Dordrecht. In een uur durende wandeling voert Koloniaal Verleden Dordrecht geïnteresseerden langs plekken in de stad die verbonden zijn aan de koloniale geschiedenis.