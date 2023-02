Bankjes op Rotterdam Centraal weggehaald vanwege overlast: ‘Dit is het opjagen van daklozen’

De NS heeft de bankjes in de hal van station Rotterdam Centraal weggehaald. Er was te veel overlast van mensen die er rondhingen of sliepen, aldus de NS.

Het besluit is in overleg met de gemeente genomen, aldus de woordvoerder. De bankjes zullen voorlopig niet terugkeren. ,,We zien de afgelopen maanden dagelijks dat mensen 's avonds in de hal blijven hangen, en er ook blijven slapen. Mensen zijn anderen tot last: ze drinken alcohol en zijn luidruchtig.”

De NS zette de bankjes al enige tijd 's avonds af met linten, maar volgens de woordvoerder had dat geen effect. ,,En als we mensen aanspraken, leidde dat tot brutaal gedrag. Daarom nemen we nu dit besluit. We stellen het gevoel van veiligheid van onze medewerkers en reizigers voorop.”

Hostile architecture

Het aantal buitenslapers in de stad neemt al maanden toe. Raadslid Tjalling Vonk (ChristenUnie) vindt het weghalen van de bankjes ‘totaal het verkeerde antwoord’. ,,Dit zijn mensen die de openbare ruimte nodig hebben omdat ze geen plek hebben om te slapen. In plaats van meer te doen om deze mensen te helpen, ontnemen we ze deze plekken nu ook nog. Dit is het opjagen van daklozen. Ze moeten toch érgens heen.”

De bankjes waren al uitgerust met stalen leuningen waardoor ze lastig te beslapen waren. Over zulke ‘hostile architecture’ werden onlangs door Volt en GroenLinks nog vragen gesteld, na een publicatie van schrijver Arjen van Veelen.

