Azc-kinderen uit ’s-Gravendeel voor het eerst in hun leven op schoolreis: ‘Ik wil héél graag konijnen zien’

Het tripje voert naar Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland en dat blijkt een gelukkige keuze te zijn geweest. De kinderen rennen over het gras, glijden van de glijbaan, maar vooral het luchtkussen is in trek. ,,Voor ons was het wel even spannend hoe het zou uitpakken’’, zegt juf Jovanka de Jong. ,.Speeltuinen kennen ze niet in de landen waar ze vandaan komen, laat staan zoiets als kinderboerderijen.’’