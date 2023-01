‘Autoritaire rector’ was de ‘grote baas’ achter gesjoemel met donaties

Sjoemelen met donaties werd als ‘normaal’ gezien: ‘De kerk krijgt geld, maar islamiti­sche instellin­gen niet’

Als de belastingaangifte weer ingevuld moest worden, stonden er soms hele groepen collega's en vrienden in de rij voor de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam. Daar werd jarenlang gestrooid met valse donatiebewijzen, waardoor particulieren veel geld terugkregen van de Belastingdienst. In totaal ging het om miljoenen euro’s. ,,Ik kreeg te horen dat dit als normaal werd gezien.”

23 januari