Automobilisten opgelet: deze nachten is de Haringvlietbrug gestremd

Drukker op de weg én grote projecten: eiland gaat aan de slag met bereikbaar­heid want de wegen lopen vol

De bereikbaarheid van de Hoeksche Waard en de kernen onderling op het eiland vraagt de komende jaren extra inspanningen. Het wordt sowieso drukker op de wegen en met renovatiewerk aan de Haringvlietbrug én de Heinenoordtunnel in 2023 in aantocht, moet stevig nagedacht moet worden over hoe we ons van A naar B verplaatsen. Vandaar dat donderdag Samen Bereikbaar Hoeksche Waard is gelanceerd.

18 februari