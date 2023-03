Automobilist parkeert zo dicht langs trambaan dat trams er niet meer langs kunnen: uur vertraging

Zaterdag 3B Kaarten en strafschop­pen zorgen voor onverwach­te winst Kogelvan­gers

Voor beide coaches was het duidelijk: een gepakte penalty én een rode kaart in de 59ste minuut waren wedstrijdbepalend. Hierdoor verspeelde Prinsenland op bezoek bij Kogelvangers de eerste plaats en ontving de thuisploeg bonuspunten. ,,Vooraf hadden we voor een punt getekend.”