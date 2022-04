Automobilist maakt inschattingsfout en komt vast te zitten in smalle doorgang: ‘Hij bleef gas geven’

Herman (70) hoopte op rustige oude dag met polder­zicht, maar dat pakte anders uit

Denk je een rustige oude dag te hebben in een appartement met vrij polderzicht moet je op het balkon ineens schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan. En was Herman Appers inmiddels ‘gewend’ aan de drukke randweg die zich langs zijn appartementencomplex slingert en af en toe als racebaan wordt gebruikt, krijgt hij ‘ineens’ vijf gigantische windmolens in zijn achtertuin.

