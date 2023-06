Auto vliegt uit de bocht en slaat over de kop op de Brielselaan in Rotterdam-Zuid

Automobi­list rijdt door na botsing op Stadhou­ders­weg, slachtof­fer met spoed naar ziekenhuis

Twee auto's zijn zaterdagavond op elkaar gebotst op de Stadhoudersweg in Rotterdam. Eén automobilist is doorgereden. De andere automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is hard op zoek naar de doorgereden man of vrouw.