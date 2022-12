Auto met blauw zwaailicht erop in beslag genomen: ‘Het kón geen agent in burger zijn’

Houd je woning warm en bespaar op je energiere­ke­ning: gemeente organi­seert isolatieac­tie

Isolatie is als een warme jas voor je huis. En een goede manier om te besparen op je energierekening. Met de isolatieactie, die gemeente Hoeksche Waard samen met het Regionaal Energieloket organiseert, isoleer je jouw vloer, bodem of spouwmuur. Zo blijft de woning warm in de winter en koel in de zomer.

24 december