Auto kopen? Veertig auto’s van failliet familiebedrijf Auto Binnenmaas onder de hamer

Het blijft schommelen op de huizen­markt in de Hoeksche Waard: woning­prijs jojoot op en neer

Potentiële huizenkopers in de gemeente Hoeksche Waard weten niet meer waar ze aan toe zijn. Leek het er in de winter nog op dat de prijzen afvlakten; in het voorjaar was er alweer sprake van herstel. Dat is inmiddels ook achterhaald.

18 augustus