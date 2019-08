Asiel puilt uit door tientallen zwerfkittens

video Zó maak jij een National Geographic-waardige foto van de Melkweg

31 juli Al eens geprobeerd de Melkweg te fotograferen? Inderdaad, da’s knap lastig. Maar als je het dan toch wil proberen, doe het dan deze maand. Want in augustus is het sterrenstelsel beter dan ooit zichtbaar, bijvoorbeeld in de polder van de Hoeksche Waard (nee, middenin de stad gaat het niet lukken en met je iPhone red je het ook niet). Fotograaf Jeffrey Groeneweg legt uit hoe een huis-tuin-en-keukenfotograaf eenvoudig zijn slag kan slaan om vervolgens op Instagram en Facebook diepe indruk te maken met een National Geographic-waardige foto.