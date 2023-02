Arzu (20) was erbij toen haar moeder beviel van drieling: ‘Mocht zelfs navelstrengetjes doorknippen’

Al jaren vroeg de 20-jarige Arzu Marinova uit Rotterdam haar ouders om nog een broertje of zusje. Ze vond hun vierkoppige gezin eigenlijk te klein. Haar wens kwam 2,5 week geleden uit. Toen beviel haar moeder van een drieling: Muhammed, Umut en Can. Sinds hun geboorte op 7 februari verblijft ze in het ziekenhuis om haar ouders een handje te hebben.

Gefeliciteerd! Hoe gaat het met je broertjes?

,,Het gaat heel goed met ze. Ze liggen nog aan de monitor omdat ze zo klein waren, maar als alles goed gaat mogen ze volgende week met ons mee naar huis. Ze zijn met 34 weken geboren en wogen toen tussen de 1200 en 1500 gram. Nu zitten ze alle drie al boven de twee kilo. Ze groeien zo snel.’’

Hoe is het om zus van een drieling te zijn?

,,Het is fantastisch. Hier heb ik altijd om gevraagd. Ik had al een broertje van 11, maar ik wilde zo graag nog meer broers en zussen erbij. Ik heb mijn moeder de hele zwangerschap geholpen en ben altijd mee geweest naar controles in het ziekenhuis. Nu ze geboren zijn, wil ik het liefst de hele dag bij ze zijn. In het Ikazia word ik door de verpleegster kleine mama genoemd.’’

Quote Ze hebben nu nog mutsjes met baby 1, baby 2 en baby 3 op Arzu Marinova

Was je ook bij de bevalling aanwezig?

,,Ik was mee met de keizersnede. Papa durfde niet mee, die was bang dat hij zou flauwvallen. Ik was de dagen ervoor ook heel gespannen, maar eenmaal in de operatiekamer viel alles van me af. Binnen zes minuten waren ze er alle drie. Toen ik ze zag moest ik huilen van blijdschap. Ik mocht zelfs de navelstrengetjes doorknippen. Dat was heel bijzonder. Het is echt een zegening van God.’’

Kun je je broertjes makkelijk uit elkaar houden?

Lachend: ,,Ze hebben nu nog mutsjes met baby 1, baby 2 en baby 3 op. Maar je kan het ook wel een beetje zien. Muhammed is de volste van de drie. Die heeft bolle wangetjes. Umut heeft blond haar en felle ogen. Can is de kleinste, maar is wel de pittigste. Als die honger heeft, laat-ie dat duidelijk merken.’’

Moeder Nuray en zus Arzu staan trots bij de pasgeboren drieling in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

