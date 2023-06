Artie en Narin waren zes jaar bezig om zwanger te raken, nu hebben ze een vierling

Omwonenden willen alle grote bazen Chemours voor de rechter slepen: ‘Mogelijk erger dan bij Tata Steel’

Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens vijf omwonenden aangifte doen tegen de leidinggevenden van het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Het gaat om een soortgelijke aangifte als het lopende strafonderzoek tegen staalgigant Tata Steel in IJmuiden: het bewust in de omgeving brengen van gevaarlijke stoffen. Daar kan 12 tot 15 jaar celstraf op staan. ,,En bij Chemours is het mogelijk nog veel erger dan bij Tata.’’