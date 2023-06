Arjanne (39) viel 108 kilo af: 'Het gaat niet om het cijfertje op de weegschaal, maar om geluk in jezelf’

14-jarige Amira kickbokste met Maxima en werd zes keer wereldkam­pi­oen, maar blijft vooral zichzelf

Kickboksen met koningin Maxima, meer dan 200.000 volgers op Instagram en een uitpuilende prijzenkast; het leven van de 14-jarige Amira Tahri is in een paar jaar tijd compleet veranderd. ,,Het doet me niet zoveel, omdat ik weet wie ik ben.”