Appartementencomplex kampt met wateroverlast na aanleg glasvezelkabels: ‘Het is gewoon een drama’

Nieuwjaars­rel­len ‘s-Gravendeel: politie werd ‘gepland en doelbewust’ in de val gelokt

De politie is volgens het Openbaar Ministerie bij de nieuwjaarsrellen in ’s-Gravendeel ‘gepland en doelbewust’ in de val gelokt door een groep jongeren. Dat vertelde de officier van justitie woensdag tijdens een tussentijdse (pro-forma)zitting in de rechtbank. Daar verscheen één van de vijf verdachte relschoppers, de 20-jarige Luke R. uit ’s-Gravendeel. Hij komt voorlopig vrij.