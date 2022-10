App die voedselverspilling tegengaat doet appel op koopjesjagers: denk ook aan de Voedselbank

Dat zegt de organisatie achter Too Good To Go in reactie op het nieuws dat de Voedselbank Hoeksche Waard tegen dreigende tekorten aanloopt. Die worden onder andere veroorzaakt doordat inwoners van de Hoeksche Waard door de inflatie steeds vaker producten inslaan met een zeer korte houdbaarheidsdatum. Veel van dat voedsel ging vroeger naar de Voedselbank. Die krijgt nu minder binnen, terwijl het aantal klanten sterk stijgt. Eind vorig jaar waren ‘nog maar’ 140 gezinnen aangewezen op het uitgiftepunt in Oud-Beijerland, nu zijn dat er al ruim 180.

Nieuwste trend: mensen slaan goedkoop eten in dat bijna over de datum is, en dat merken ze hier

‘Groot respect’

Too Good To Go realiseert zich dat ze zich bij de Voedselbanken in ons land zorgen maken over het feit dat er bij restaurants, bakkerijen en supermarkten steeds minder voedsel overblijft om weg te geven. ,,Wij hebben groot respect voor het werk van de Voedselbank en zijn vaak juist een aanvullende oplossing’’, zegt Roderick Verplanken namens Too Good To Go.