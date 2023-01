Apen met longontsteking en giraffen met diarree: ramp voltrekt zich in Oekraïense dierentuin zonder stroom

interview IJs maakte Angelo Betti groot, pizza’s maakten een begrip van hem: ‘Hier ligt mijn leven’

Hij is de derde generatie Angelo Betti, godfather van het Italiaanse ijs in Rotterdam. Maar kleinzoon Angelo Betti is dan wel de aardigste ‘peetvader’ die er rondloopt. Na een eeuw ligt er een boek over het markante familiebedrijfje, waar het Italiaanse dolce far niente en Rotterdamse opgestroopte mouwen hand in hand gaan. IJs maakte de Betti’s groot, pizza hielp ze op de been. ,,Er is alleen geen opvolger.”

