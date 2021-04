Apache raakt vogel en maakt voorzorgslanding in Strijen

Kampeersei­zoen begonnen met volle campings: ‘Niet normaal, ze staan voor de poorten te dansen’

2 april Met je billen op het strand in het buitenland is door corona voorlopig not done. Dan maar op vakantie in eigen land. Bij veel campings in de Hoeksche Waard is het drukker dan ooit. ,,Het is normaal nooit zó druk. Iedereen wil eruit hè? Ze staan gewoon voor de poort te dansen hier.”