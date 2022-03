Anti-zwerfafvalclub doet ‘pro-Russische’ letter Z in de ban: ‘Hiermee willen we niet worden geassocieerd’

De letter Z gaat in de ban bij anti-rotzooiclub Holland Schoner. De stichting werft voor veel gemeenten, waaronder Hoeksche Waard, vrijwilligers die zwerfafval willen opruimen. De laatste letter van het alfabet speelt een prominente rol bij de online wervingscampagnes, maar gaat overboord omdat het associaties kan oproepen met de Russische invasie in Oekraïne.

Ze waren op 19 maart tijdens de landelijke Opschoondag in groten getale te zien in het straatbeeld: zappers, kort voor zwerfafvalpakkers. In aanloop naar het schoonmaakfestijn bracht Holland Schoner het evenement via haar sociale mediakanalen volop onder de aandacht, vaak door middel van een plaatje met daarop de letter Z (van ‘zapper’) tegen een knalgele achtergrond. ,,Het logo zelf is al veel eerder gemaakt, toen er nog geen sprake was van oorlog in Oekraïne’’, zegt Hanneke Cornelisse namens Holland Schoner.

Verkeerde reacties

Volgens Cornelisse is de letter per direct overboord gezet. ,,Uiteraard volgen wij ook de verschrikkingen in Oekraïne en zien dus ook op welke wijze de letter Z in toenemende mate wordt gebruikt en vooral waarvoor. Daar willen onze opdrachtgevers en wij uiteraard op geen enkele wijze mee geassocieerd worden en nog belangrijker: het mag nooit verkeerde reacties oproepen, bij niemand.’’

Russische militairen die deelnemen aan de oorlog in Oekraïne hebben met witte verf Z op hun voertuigen aangebracht. Onduidelijk is waar de letter precies voor staat. ‘Z’ zou de legeronderdelen aanduiden, die vanuit het oosten komen. ‘Z’ zou ook kunnen staan voor zapad, wat in het Russisch ‘westen’ betekent en op die manier de richting aangeven waarin het legeronderdeel trekt. Sommigen denken dat het voor za pobedy staat, wat ‘voor overwinning’ wil zeggen. Onder Poetin-aanhangers in Rusland en het Westen is de letter in twee maanden tijd uitgegroeid tot symbool van steun voor de oorlog.

